TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Giriş: 16.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:40
TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Meclis'teki makamında görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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