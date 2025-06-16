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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:40
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        Yapıcıoğlu'nu kabul etti
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        TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Meclis'teki makamında görüştü.

        Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Numan Kurtulmuş
        #zekeriya yapıcıoğlu
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