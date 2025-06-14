TBF'den A Milli Kadın Basketbol Takımı'na uğurlama yemeği!

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, teknik ekip ve sporcular yemekte, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Türkoğlu, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesinde millilere başarılar diledi.

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Hazırlıklarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden ay-yıldızlılar, yarın son antrenmanını yapıp 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan'a hareket edecek.

Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle: 18 Haziran Çarşamba: 17.30 Türkiye-Fransa 19 Haziran Perşembe: 17.30 İsviçre-Türkiye 21 Haziran Cumartesi: 20.30 Yunanistan-Türkiye FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımımız için Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea’de uğurlama yemeği düzenlendi.



Millilerimiz yemekte, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir… pic.twitter.com/tmL8F89z3H — TBF (@TBF) June 14, 2025