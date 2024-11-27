Taylor Swift konseri için sahneyi görmeyen koltuk fiyatları 16 dolardan 2 bin 500 dolara uçtu - magazin haberleri

Taylor Swift konseri için sahneyi görmeyen koltuk fiyatları 16 dolardan 2 bin 500 dolara uçtu - magazin haberleri

Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesi kapsamında gelecek ay Kanada'nın Vancouver şehrinde konser verecek. Stadyum konseri için sahneyi hiç görmeyen, sahne arkası koltuklar 16 dolardan satışa çıktı.

Ancak bu, 'sahneye sıfır görüş açısına sahip' koltuklar, karaborsaya düştü ve fiyatlarında fahiş artışlar meydana geldi.

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Taylor Swift'i hiç görmeden sadece müziğini canlı olarak dinleme imkanı veren koltukların fiyatı 1000 dolar ile 2 bin 500 dolar arasında değişiyor. Üstelik yüksek fiyata satılan biletler için bile Swift hayranları sırada bekliyor.

Hayal kırıklığına uğrayan Swift dinleyicileri, "Biletlerin yeniden satışa çıkarılması yasaklanmalı" şeklinde tepki gösterdi. En son Toronto'da konser serilerine devam eden Swift'in hayranı olan Kanadalı bir aile, geçen hafta kendilerine 15 bin 600 dolara mal olan sahte bilet satıldığını açıklamıştı. Taylor Swift'in 17 Mart 2023'te başlayan turnesi, 8 Aralık'ta sona erecek.

Forbes Dergisi, Taylor Swift'in her bir performansı için yaklaşık 13,6 milyon dolar kazandığını bildirdi. Bu kazanç miktarı, Swift'in günümüzün en tanınmış pop müzik sanatçılarından biri olarak öne çıktığını gösteriyor.