Filenin Sultanları Tayland karşısında! Tayland-Türkiye voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi 3. hafta maçında Tayland'la karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak. Ay-yıldızlı millilerimiz Hong Kong'da Taylan ile kozlarını paylaşacak. Bu bağlamda Tayland Türkiye voleybol maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte, Türkiye Tayland voleybol maçı hakkında bilgiler...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelelerine başlıyor. Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti. VNL'in üçüncü ve son haftasında ilk olarak Tayland ile karşılaşacak olan Türkiye galibiyet için parkeye çıkacak. Peki, Tayland Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, konuya dair detaylar...
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TAYLAND - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası Hong Kong'da başlayacak. Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'da Tayland'la oynayacak.
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FİLENİN SULTANLARI TAYLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Hong Kong Coliseum'da oynanacak Tayland Türkiye voleybol milli maçı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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MİLLİLERİMİZ İLK SEKİZDE YER ALIRSA FİNALDE!
8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.
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FIVB MİLLERLER LİGİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 Haziran Çarşamba: 12.00 Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya
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