Tayland güzelinin Türkiye maceraları

Tayland güzeli seçildikten sonra ülkesini uluslararası güzellik yarışmalarında temsil eden oyuncu ve model, Athichanan Srisevok, Türkiye'ye geldi.

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Taylandlı oyuncular; Chap Varakorn ile Juti Jumroenketpratipe'nin kendisine eşlik etiği gezide Athichanan Srisevok, İstanbul, Şanlıurfa ve Mardin'i altını üstüne getirdi.

Athichanan Srisevok, "Tam bir macera" olarak nitelendirdiği 114 saatlik Türkiye gezisinde ,İstanbul'da; tarihi mekânları ve Büyükada'yı gezdikten sonra Mardin'e gitti.

Mardin'de denk geldiği bir düğünde halay çeken Athichanan Srisevok, bunun hayatının en ilginç deneyimlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Athichanan Srisevok, daha sonra Şanlıurfa'ya giderek Atatürk Baraj Gölü'nde tekne gezisi yaptı, Göbeklitepe ve Balıklıgölü gezdi. Srisevok, duygularını; "İstanbul, hem Asya'yı hem de Avrupa'yı görebileceğiniz tek yer. 114 saatte muhteşem bir Türkiye gezisi yaptık" şeklinde dile getirdi.

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