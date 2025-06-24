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        Haberler Bilgi Magazin Tatlım Tatlım konusu ve oyuncuları: Tatlım Tatlım konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman çekildi?

        Tatlım Tatlım konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Sinemaseverlerin merak ettiği "Tatlım Tatlım" filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Romantik komedi türündeki yapım, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için yeniden yayınlanıyor. İşte "Tatlım Tatlım" filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:49
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        • 1

          Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan romantik komedi, izleyenleri hem güldürüp hem düşündürmeye geliyor. İlk gösterildiği günden bu yana sinemaseverlerin gönlünde taht kuran film, bu kez evlere konuk oluyor. Peki, Tatlım Tatlım’ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          TATLIM TATLIM KONUSU NEDİR?

          Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.

        • 3

          OYUNCU KADROSU

          Aylin Kontente

          Bülent Emrah Parlak

          Büşra Pekin

          Çağlar Çorumlu

          Fatih Artman

          Gupse Özay

          Serkan Keskin

          Şebnem Bozoklu

          TATLIM TATLIM NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

          Gösterime giriş tarihi: 17 Mart 2017

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