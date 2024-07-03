Başrollerinde Büşra Pekin, Gupse Özay, Aylin Kontente ve Şebnem Bozoklu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Peki, Tatlım Tatlım filminin konusu ne, oyuncuları kim, Tatlım Tatlım filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...