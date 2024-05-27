Tatlı gözüküyorlar ancak sanıldıkları kadar masum değiller: İşte yunusların 10 tehlikeli özelliği!
Yunusların sudaki oyunları ve sevimli görünüşleri, genellikle onları zararsız deniz canlıları olarak algılamamıza neden olur. Ancak yapılan bazı araştırmalar, yunusların aslında beklenmedik ve tehlikeli yönleri olduğunu ortaya koyuyor. Peki, ne gibi tehlikeli davranışları bulunuyor? İşte, sizin için yunusların bilinmeyen yüzü: 10 tehlikeli özellikleri!
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Pek çok deniz canlısının aksine yunuslar, duyguları tanıma ve sosyal grupları koruma yetenekleriyle insanlara benzer davranış kalıplarına sahip olarak bilinir. Bununla birlikte, suratlarının sevimliliği yüzünden tatlı olarak düşünülen yunuslar aslında doğal yaşamlarında agresif ve hatta ölümcül davranışlar sergileyebildiklerinden haberimizde yunusların tehlikeli özelliklerini derledik. İşte, detaylar...
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1. YUNUSLAR ISIRABİLİR
Yunusların genellikle avlarını parçalamak için kullandıkları keskin dişleri vardır; bu dişleri avlarını yakalamak ve kavramak için kullanırlar, ayrıca ortalama 80 ila 100 arası dişleri bulunur. Bununla birlikte yunuslar, zaman zaman insanları ısırabilir. Örneğin Florida eyaletinde 8 yaşında bir kız çocuğu yunusları beslerken ısırıldı.
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2. BİN KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE AVLANIRLAR
Şişe burunlu yunuslar bazen binden fazla üyeden oluşan gruplar halinde avlanırlar, ancak genellikle 10 ila 15 bireyden oluşan gruplara bağlı kalırlar. Bu bilgi, yunusların sosyal yapılarını ve avlanma alışkanlıklarının geliştiğini gösteriyor.
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3. AVLARINI ÖLDÜRMEK İÇİN YENİ YOLLAR GELİŞTİRİRLER
Yunuslar acıktıklarında avlarını tuzağa düşürmek için alışılmadık yöntemler geliştirebilen yırtıcılara dönüşürler. Örneğin Florida'nın sığ sularında yaşayan yunusların, balıkları tuzağa düşürmek için çamuru yerden kaldırırken kuyruklarını dairesel şekilde hareket ettirebildikleri, Avustralya'nın Shark Körfezi'nde yaşayan yunusların ise avlarını deniz tabanından kazarak çıkarmak için sert, kaygan bir materyal olan sünger adlı organik malzemeyi kullandığı biliniyor.
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4. EĞLENCESİNE ÖLDÜREBİLİRLER
Yunuslar, sadece hayatta kalmak için diğer canlıları öldürmüyorlar. New York Times'a göre, yunuslar gagalarını sopalar gibi kullanarak ve keskin dişleriyle vurarak başka memelileri topluca öldürüyorlar. Yani yunusların bazen gıda ihtiyacıyla ilgisi olmayan cinayet arzuları olduğu düşünülüyor.
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5. BİRBİRLERİNİN YAVRULARINI ÖLDÜREBİLİRLER
Bilim insanları yetişkin yunusların bazen diğer yunusların yavrularını öldürdüğünü keşfettiler. 2002 yılında Yaban Hayatı Hastalıkları Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, 1996 ve 1997 yıllarında Virginia'da 9 yunus yavrusunun ciddi darbe sonucu öldüğü bulunuyor. Bu genç yunusların vücutlarında çoklu kaburga kırıkları, akciğer yırtıkları ve yumuşak doku eziklerinin yetişkin yunuslar tarafından yapıldığı öğreniliyor. Ayrıca, bu ısırık izlerinin, yetişkin yunusların dişlerinin şekline karşılık geldiği belirtiliyor.
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Bununla birlikte 2013 yılında Savannah Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları yunus doğumu izlerken doğumdan hemen sonra, göbek bağı hala annenin üzerindeyken 2 erkek yunusun yavruya saldırmaya çalıştığını gözlemlediler. Bu olay, yunusların doğum sonrası davranışlarının beklenenden daha agresif ve tehlikeli olabileceğini gösteriyor.
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6. BİLİNÇLİ HAREKETLERDE BULUNABİLDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Deniz bilimci ve uzun süredir sörfçü olan Apryl DeLancey, Kaliforniya'da yunusla yaşadığı korkutucu deneyimi anlattı: Sörf yaparken, bir yunus onun ve yanındaki sörfçünün etrafında dönmeye başladı. "Daireler gittikçe küçüldü, ta ki sonunda kasıtlı olarak tahtamın arkasına çarpıp üstümden atlayana kadar" diye aktardı.
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"Atlamanın ardından yunus tekrar etrafımızda dolaşmaya başladı ve sonunda pes edip havalandı. Ya bizimle alay ediyordu ya da onunla etkileşim kurmamızı istiyormuş gibi görünüyordu." dedi.
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7. YUNUSLAR TEKNELERE ATLAYABİLİR
Yunusların etkileyici hızı, kendilerini sudan fırlatmaya yetecek kadar güç elde edebilmelerinin yollarından biridir. National Geographic'in haberine göre, şişe burunlu yunuslar kendilerini yaklaşık 5 metre yüksekliğe fırlatma yeteneğine sahipler. Yani bu yetenek, yunusların teknelere atladığı korkunç durumlara yol açar.
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8. İNSANLARDAN DAHA DERİNE DALABİLİRLER
Yunuslar sadece sudan çıkıp kendilerini havaya fırlatmakla kalmazlar, aynı zamanda inanılmaz derecede iyi dalarlar. Bu durum eğer bir saldırı altında kalırsanız onlardan kaçmanın neredeyse hiçbir yolunun olmadığı anlamına gelir.
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9. ERKEK YUNUSLAR DİŞİ YUNUSLARA SALDIRABİLİR
Yunuslar diğer canlılara saldırmanın yanı sıra kendi türlerinin de peşine düşer. Ulusal Bilimler Akademisi tarafından 1992 yılında yayınlanan bir araştırma, erkek yunusların çiftleşmek istediklerinde sadece dişileri kovalamakla kalmayıp aynı zamanda onlara karşı "kuyruğuyla vurma, kafa sallama, hücum etme, ısırma" gibi şiddetli fiziksel saldırganlık da sergilediklerini ortaya çıkardı.
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10. EĞİTİM ALACAK KADAR AKILLI OLABİLİRLER
Yunuslar o kadar akıllı ki Amerika donanması tarafından kullanılıyorlar. National Geographic'e göre, 1960'lardan bu yana Amerikan ordusu, şişe burunlu yunusları "denizde kaybolan ekipmanı bulup geri getirmek ve kısıtlı alanlara giren davetsiz misafirleri tespit etmek için" eğitiyor. Yani askeri eğitim almış bir yunusla karşı karşıya kalan canlılar büyük bir tehlikede olabilir.
Kaynak: NYC Museum Gallery, National Geographic, Best Life, The Humane Society, Science