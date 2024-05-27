Tatlı gözüküyorlar ancak sanıldıkları kadar masum değiller: İşte yunusların 10 tehlikeli özelliği!

10. EĞİTİM ALACAK KADAR AKILLI OLABİLİRLER

Yunuslar o kadar akıllı ki Amerika donanması tarafından kullanılıyorlar. National Geographic'e göre, 1960'lardan bu yana Amerikan ordusu, şişe burunlu yunusları "denizde kaybolan ekipmanı bulup geri getirmek ve kısıtlı alanlara giren davetsiz misafirleri tespit etmek için" eğitiyor. Yani askeri eğitim almış bir yunusla karşı karşıya kalan canlılar büyük bir tehlikede olabilir.

Kaynak: NYC Museum Gallery, National Geographic, Best Life, The Humane Society, Science