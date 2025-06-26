Tatilde güneşin tadını çıkarırken cildinizi ihmal etmeyin! İşte güneşle dost kalmanın ve sağlıklı bronzlaşmanın püf noktaları…

SAĞLIKLI BRONZLAŞMANIN ALTIN KURALLARI

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Yaz güneşi altında bronzlaşmak keyifli olabilir, ancak cilt sağlığını korumadan yapılan bronzlaşma, kalıcı hasarlara yol açabilir. İşte sağlıklı bir şekilde bronzlaşmanın temel kuralları:

1. GÜNEŞİN EN DİK GELDİĞİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçının. Bu saatlerde gölgede kalmak, cilt sağlığınızı korumak açısından oldukça önemlidir.

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2. AÇIK RENKLİ VE HAFİF KIYAFETLER TERCİH EDİN

Vücudunuzu korurken hava almasına da izin verecek ince ve açık renkli kıyafetler tercih edin. Bu sayede hem güneşin zararlı etkilerinden korunur hem de daha serin kalırsınız.

3. YÜKSEK KORUMA FAKTÖRLÜ GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce SPF 50 veya üzeri koruma sağlayan bir güneş kremi sürün. Açık tenli ve hassas ciltliler için bu oran daha da önemli hale gelir.

4. KORUYUCUYU TEKRARLAYIN

Gün içerisinde denize veya havuza girdikçe güneş kreminin etkisi azalır. Bu nedenle koruyucuyu sık sık yenilemek, cildinize kesintisiz koruma sağlar.

5. DUYARLI BÖLGELERE ÖZEL İLGİ GÖSTERİN Sırt, omuzlar, yüz ve göğüs gibi güneşe direkt maruz kalan bölgeler daha çabuk yanar. Bu bölgelere güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin ve gerektiğinde şapka ya da giysiyle koruyun. REKLAM 6. ÖLÜ DERİYİ TEMİZLEYİN Bronzlaşma öncesi cildinizi nazik bir peeling ya da kese ile ölü deriden arındırmak, bronzluğun daha homojen ve sağlıklı görünmesini sağlar. 7. HAVUÇ TÜKETİN Karoten açısından zengin olan havuç, cildinize doğal bir ışıltı kazandırır. Güneşlenmeden önce havuç yemek ya da havuç suyu içmek bronzlaşma sürecine katkıda bulunabilir. 8. BRONZLAŞIRKEN ACELE ETMEYİN Kısa sürede koyu bronz bir ten elde etmeye çalışmak, ciltte yanıklara ve lekelenmelere yol açabilir. Her gün kısa süreli güneşlenerek yavaş yavaş bronzlaşmak en sağlıklı yöntemdir. 9. HAREKET EDİN VE POZİSYON DEĞİŞTİRİN Uzun süre aynı pozisyonda güneşlenmek hem zararlı hem de dengesiz bronzluğa sebep olur. Her 10-15 dakikada bir pozisyonunuzu değiştirerek eşit bronzlaşmayı sağlayabilirsiniz. 10. GÖZLÜK VE ŞAPKA KULLANIN Güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapka, yüzünüzü ve başınızı güneşin zararlı etkilerinden korur. Aynı zamanda kırışıklık oluşumunu da önlemeye yardımcı olur.

REKLAM 11. PARFÜM VE DEODORANT KULLANMAYIN Güneşe çıkmadan önce parfüm veya deodorant gibi kozmetikler kullanmak, ciltte lekelenmelere neden olabilir. Bu tür ürünleri güneşlenmeden önce kullanmamaya özen gösterin. 12. BOL SU İÇİN Güneş altında vücudunuz hızla su kaybeder. Hem cildinizin elastikiyetini korumak hem de genel sağlığınızı desteklemek için bol bol su tüketin. 13. GÜNEŞ SONRASI CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN Güneşlendikten ve duş aldıktan sonra cildinize nemlendirici uygulamak, hem kuruluğu önler hem de soyulmayı engeller. Böylece bronzluğunuz daha uzun süre kalıcı olur. Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock