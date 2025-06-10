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        Haberler Gündem Yargı Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!

        Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen paket tur ücretinin iadesine yönelik açılan davada emsal bir karara hükmetti. Yargıtay, ödeme tarihindeki değil, dava tarihindeki döviz kuru baz alınarak iade edilmesi gerektiğine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:41
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        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
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        Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan M.K, bir tur şirketinden 2020 yaz aylarında gitmek üzere 2019'da, 1888 Avroya yurt dışı seyahat paketi satın aldı.

        EŞİNİN SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE İPTAL ETTİ

        AA'da yer alan habere göre M.K, eşinin yaşadığı sağlık sorunları ve dünya genelinde salgın haline dönüşen Kovid-19 salgını nedeniyle 19 Mart 2020'de seyahat planını iptal etti ve şirketten ücret iadesi talep etti. Şirketin ücret iadesi yapmaması üzerine ise dava açtı.

        TÜKETİCİ MAHKEMESİ: PARA GERİ ÖDENMELİ

        Yargılamayı yapan Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, ödemesi yapılan paket tur ücreti 1888 Avronun, satın alındığı tarihteki Türk lirası cinsinden karşılığı olan 12 bin 127 liranın M.K'ye ödenmesine kesin olarak karar verdi.

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        'KANUN YARARINA TEMYİZ' TALEBİNİ KABUL ETTİ

        Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını Türk Borçlar Kanunu'na aykırı bularak, kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini yerinde bularak, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

        "DAVA AÇTIĞI TARİHTEKİ KURA GÖRE İADE"

        Dairenin kararında, Türk Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi gereği davacı M.K'nin seçimlik hakka sahip olduğu, bu hakkın davacının ödediği ücreti davayı açtığı tarihteki kura göre iadesini de içerdiğine işaret edildi.

        ÖDEME MİKTARI 12 BİNDEN 19 BİN TL'YE ÇIKTI

        Kararda, "Davacının, dava dilekçesinde, ödediği bedelin dava tarihi olan 5 Mayıs 2021 tarihindeki kura göre karşılığı olan 18 bin 919 liranın davalıdan tahsilini talep ederek, seçimlik hakkını bu yönde kullandığı dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, paket tur ücretinin ödemesinin yapıldığı 25 Ekim 2019 tarihindeki kur üzerinden iadesine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

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        #Yargıtay
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