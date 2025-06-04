Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için son gün ne zaman, montaj başvurusu nereye nasıl yapılır?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2 Haziran itibarıyla hizmete alındı. Öte yandan, yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması için verilen süre devam ediyor. Montajı belirlenen sürede tamamlamayan sürücülerin 140 bin TL'ye varan cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Peki, TTB montajı için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...
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Türkiye genelindeki 10 binden fazla akaryakıt istasyonunun UTTS geçiş süreci tamamlandı ve UTTS sistemi 2 Haziran itibarıyla hayata geçirildi. Sistem kapsamında yükümlü olarak sayılan sürücülerin herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Peki, 2025 TTB montajı için son gün ne zaman, montaj nasıl yapılır? İşte, TTB'ye dair tüm bilinmesi gerelen detaylar...
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TTB MONTAJI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
UTTS kapsamında yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.
UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.
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TTB MONTAJI NASIL YAPILIR?
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan teknisyen Alperen Kumbasar, TTB montajının nasıl yapılacağını anlattı;
"Gelen QR kod veya montaj bilgisiyle istasyonlara geliyor. Gerekli personellerle de montajı tamamlıyor. Biz, taktığımız UTTS cihazını pompaya yaklaştırdığımız zaman pompadaki iletişim cihazı makinemizi ve UTTS'yi görüyor. Ardından iletişim kutusuyla da bütün veriler aktarılıyor. Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılması zorunlu. UTTS taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir."
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TTB MONTAJI YAPILMAZSA NE OLUR?
TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.
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TTB MONTAJI YAPMAMA CEZASI VAR MI, NE KADAR?
UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.
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ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir.
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