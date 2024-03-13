Tarkan'dan yeni albüm müjdesi
Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından sevenlerine yeni albüm müjdesini verdi
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'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Yolla' gibi şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı Tarkan'dan, 'Geççek'ten sonra sosyal medya hesabından yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğinin haberini verdi.
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Stüdyoda verdiği pozları paylaşan Tarkan, "Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız." ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirdi.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Tarkan trafikten şikâyetçi olmuştu.
Fotoğraflar: Instagram
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