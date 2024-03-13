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        Haberler Müzik Tarkan’dan yeni albüm müjdesi

        Tarkan'dan yeni albüm müjdesi

        Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından sevenlerine yeni albüm müjdesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:36
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          'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Yolla' gibi şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı Tarkan'dan, 'Geççek'ten sonra sosyal medya hesabından yeni albüm hazırlıklarının neredeyse bittiğinin haberini verdi.

        • 2

          Stüdyoda verdiği pozları paylaşan Tarkan, "Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız." ifadelerini kullanarak heyecanını dile getirdi.

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          Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Tarkan trafikten şikâyetçi olmuştu.

          Fotoğraflar: Instagram

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