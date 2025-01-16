Tarımda bu yıl en büyük yatırım sulamaya ayrıldı

2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, tarım sektöründe bu yıl yürütülecek projelere ayrılan tutarlar belirlendi. Toplam 356 proje için 164 milyar 102 milyon 39 bin lira ödenek kullandırılacak. Ayrılan kaynağın yaklaşık 147 milyar 202 milyon lirası devam eden projelere, 15 milyar 300 milyon lirası yeni projelere ve 1.6 milyar lirası etüt projelerine tahsis edildi.

Söz konusu tarım yatırımları içinde en fazla pay 97 milyar 720 milyon lirayla sulama projelerine ayrıldı. Bu alanda 207 proje yürütülecek. Sulama yatırımlarının 95 milyar 650 milyon liralık kısmı 200 proje için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama, ıslah ve taşkın projeleri öne çıkıyor.

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Tarım yatırımları içinde sulamayı 27 proje ve 32 milyar 525 milyon liralık yatırım tutarıyla taşkın koruma takip etti. Bu alandaki yatırımların da büyük kısmı DSİ tarafından yapılacak. DSİ, taşkın koruma çalışmaları için 32 milyar 475 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek, deprem onarımları çerçevesinde 2,4 milyar lira harcayacak.

TAŞKIN KORUMAYI ORMANCILIK İZLEDİ

Taşkın korumayı 15 milyar 792 milyon liralık ödenekle ormancılık izledi. Bu alanda 32 proje hayata geçirilecek. Projelerin 15 milyar 722 milyon liralık kısmını Orman Genel Müdürlüğü, 70 milyon liralık kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek. Ormancılık yatırımlarında ağaçlandırma, bozuk alanların rehabilitasyonu, fidan üretimi, orman yangınlarıyla mücadele ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde yeni bina yapımları öne çıkıyor.

BİTKİSEL ÜRETİM İÇİN 14.1 MİLYARLIK YATIRIM

Bitkisel üretime bu yıl yaklaşık 14 milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldı. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi alanlarda 54 proje bulunurken bunların 24'ünü Tarım ve Orman Bakanlığı üstlenecek. Bakanlık 24 projeyi yaklaşık 6,2 milyar liralık ödenekle tamamlayacak. Bu alanda GAP illeri arazi toplulaştırma ve organize tarım bölgeleri çalışmalarına da devam edilecek.

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HAYVANCILIKTA ALTYAPI VE ÜRETİM YATIRIMLARI

Hayvancılık alanında 19 proje için 2 milyar 736 milyon lira yatırım yapılması öngörüldü. Bu alanda 10 proje yine Bakanlık tarafından yürütülecek ve 2 milyar 146 milyon liralık yatırım yapılacak. Hayvancılık alanında altyapının geliştirilmesi ve üretimi geliştirme gibi alanlarda yatırım planlanıyor.

Su ürünleri sektöründe de 1 milyar 227 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bu alandaki 17 projenin 4'ü Tarım ve Orman Bakanlığı, 13'ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek. Ödeneğin büyük kısmı su alanlarının balıklandırılması için kullanılacak. GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Yılı Yatırım Programı ve Bakanlığının yürüteceği çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Belirlenen hedeflere dikkati çeken Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarım, orman ve su sektörlerindeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yatırım Programı'nda da görüldüğü gibi gıda arz güvenliğimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak, bitkisel ve hayvansal üretimde verimlilik ve kaliteyi artıracak, hem üreticiye hem de tüketiciye faydalı olacak projelerimiz var. Bu projelerin uygulanması için yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden sürüyor" dedi. "ÜRETİM PLANLAMASINDA SUYU MERKEZE ALDIK" Geçen yıl uygulamaya alınan üretim planlamasında suyu merkeze aldıklarını anımsatan Yumaklı, Bakanlık olarak suyun daha verimli kullanılması için çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi. Yumaklı, sulama alanındaki projelerle tarımda verimliliği de artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Daha az su kullanarak daha verimli üretim yapabilmek için çalışıyoruz. Yapay zeka uygulamalarından borulu kapalı sulama sistemlerine kadar birçok konuda projelerimiz devam ediyor. Üreticilerimize sulama sistemleri için destekler vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.