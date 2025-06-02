Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog: Son gün 9 Haziran!
Tarım Kredi Kooperatif Marketler, Kurban Bayramı öncesi alışveriş listelerini şekillendirecek yeni kataloğunu yayımladı. "Mutlu Bayramlar" sloganıyla duyurulan katalogda, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. 9 Haziran'a kadar geçerli fırsatlarla dolu liste, bayram hazırlığında olan kişilerin ilgisini çekiyor. İşte güncel Tarım Kredi Market kataloğu...
Giriş: 02.06.2025 - 22:51 Güncelleme: 02.06.2025 - 23:56
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Yeni ayın gelmesiyle birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketler güncel indirim kataloğunu paylaştı. 9 Haziran tarihine kadar geçerli olan "Mutlu Bayramlar" kampanyasında, Kurban Bayramı'na özel temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde çeşitli fırsatlar sunuluyor. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği kampanya detayları belli oldu. İşte detaylar...
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