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        Tarım Kredi Market 10-16 Haziran kataloğu yayında! İşte güncel ürünler listesi

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yaz aylarına özel kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. 10-16 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim afişi, gündeme geldi. Pirinçten yağa, bebek bezinden deterjana kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini aldı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var? İşte Tarım Kredi Market 10-16 Haziran kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 22:19 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:19
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          Tarım Kredi Market, 10-16 Haziran arasında geçerli "Kat Kat Fırsat" kampanyasıyla yazın ilk haftasına hızlı bir giriş yaptı. Ayçiçek yağı, tavuk, sucuk, bebek bezi ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte 10-16 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri güncel liste...

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