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        Haberler Yaşam Tarihi kervan ve göç yolu, geçmişin izini süren doğaseverlerin yeni rotası oldu

        Tarihi kervan ve göç yolu, geçmişin izini süren doğaseverlerin yeni rotası oldu

        Antalya'nın Akseki ilçesinde restorasyon çalışması süren, Romalılardan bugüne taşınan kervan ve göç yolu, geçmişin izini sürmek isteyen doğaseverlerin yeni rotası oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:22
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        • 1

          Tarihte ticaret yolu olarak kullanılan İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan 6 kilometrelik antik yol, yürütülen çalışmalarla turizme açıldı.

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          Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Akseki Kaymakamlığı işbirliğiyle yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmalarla, tarihi kervan ve göç yolunun bulunduğu ilçe, doğası, havası ve tarihiyle yeniden çekim merkezi haline geldi.

        • 3

          İlçe merkezinden başlayarak Sarıhacılar Mahallesi'ne uzanan güzergah, tarihe meraklı doğasever ve fotoğraf tutkunlarının yeni yürüyüş parkuru oldu.

        • 4

          TARİHİ SARIHACILAR CAMİSİ İLE DÜĞMELİ EVLER DE GÜZERGAHTA

          Doğal güzelliklerin arasındaki antik güzergahta, 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yaklaşık 400 yıllık düğmeli evler de bulunuyor.

        • 5

          Tek parça katran ağacından yapılmış mihrabı ve minberiyle dikkati çeken tarihi camide, Osmanlı Padişahı Sultan Reşad tarafından hediye edilen sancak da sergileniyor. Parkurun sonunda, geçmişi 800 yıl öncesine kadar uzanan Sarıhacılar Mahallesi'ne ulaşılıyor.

        • 6

          "HERKES BU TARİHİ ATMOSFERİ YAŞAMALI"

          Güzergahta düzenlenen yürüyüşe katılan 37 yaşındaki Recep Güler tarihi kervan ve göç yolunda ailesiyle yürümenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        • 7

          Güzergahın "buram buram tarih koktuğunu" belirten Güler, herkesin mutlaka bu antik yolu görmesi ve tarihi atmosferi yaşaması gerektiğini dile getirdi.

        • 8

          50 yaşındaki Ersel Güler ise tarihi kervan yolunun bakımlı ve yön levhalarıyla takibinin kolay olduğunu kaydetti. 20 yaşındaki Melisa Nur Değirmen, keyifli sohbetlerle dolu, huzurlu bir yürüyüş yaptıklarını belirtti.

        • 9

          Yürüyüşü tamamlayan 10 yaşındaki Amine Lena Baltacı, parkurda kısa ve uzun rotaların bulunduğunu anlattı. Yoldaki taşların zaman zaman tehlike oluşturduğunu ancak dikkatli olunduğunda sorun yaşanmayacağını ifade eden Baltacı, yol boyunca tarihi dokuların dikkati çektiğini söyledi.

        • 10

          23 yaşındaki Ayşe Yılmaz, bu tarihi yolda geçmişte deve ve atlarla göç edildiğini, ticaret yapıldığını dile getirdi. Kervan yolunun geçmişe açılan kapı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi bölgeye davet etti.

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