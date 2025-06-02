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        Haberler Gündem Politika Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı | Son dakika haberleri

        Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce aday iken 2014 kurultay sürecinde 1100 imza ile girip, nasıl 740 oy aldınız? 2018 yılında 31 imzayı nasıl geriye çektirdiniz? Mükerrer imza sahipleri Tüzük gereği Divan Başkanı tarafından çağrılıp 'tercihini açıklamalı' hükmünü niye uygulatmadınız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:29
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        Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce aday iken 2014 kurultay sürecinde 1100 imza ile girip, nasıl 740 oy aldınız? 2018 yılında 31 imzayı nasıl geriye çektirdiniz? Mükerrer imza sahipleri Tüzük gereği Divan Başkanı tarafından çağrılıp 'tercihini açıklamalı' hükmünü niye uygulatmadınız" ifadelerini kullandı.

        Özcan paylaşımında şunları söyledi: "Kurultaylar öncesi kaç delegenin yakını işten çıkartılır tehdidi aldı? Hangi Belediyelere kaç kişi alındı? RTE şaibeli diyecek, sen de 'ben demedim ona sorun' diyerek işin içinden çıkacaksın! RTE sen kazanınca hiç şaibeli demedi. Çünkü seni geri istiyor, dişine göre görüyor! Bak susarsan, bana da konuşma hakkı düşer!!! Bana da bir savcı sorarsa daha açık anlatırım!"

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