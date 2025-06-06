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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberler: Tam 4 gün oldu 300 kişilik ekip arıyor! Korkutan bekleyiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tam 4 gün oldu... 300 kişilik ekip arıyor... Korkutan bekleyiş!

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta, su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor. Aydın'ın yakınlarının kaygı dolu bekleyişi devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:12
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        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
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        Trabzon'da, 3 Haziran'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

        SELİN İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR

        DHA'daki habere göre sağanak sonrası suların çekildiği kentte temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesiminde temizlik ve onarım yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.

        ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıkarak sel sularına kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

        EŞOFMANLARI BULUNDU

        Ekipler, yaptığı çalışmalarda Aydın’ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu.

        Eşofmanın, Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

        ARAMA ÇALIŞMALARINDA 4’ÜNCÜ GÜN

        Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. Aydın’a ait kıyafetlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan aramalar Sera Gölü ve çevresindeki 12 kilometrelik alanda; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 17 kişilik 'Karakurt' ekibi, 300 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu, yer altı ısı cihazları ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
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