Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!

Trabzon'da, önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı.

SELİN İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR Sağanak sonrası suların çekildiği kentte temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesiminde temizlik ve onarım yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.

EŞOFMANLARI BULUNDU Çukur Mahallesi’nde kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dün yaptığı çalışmalarda Aydın’ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

BAHÇESİNDEKİ SUYU TAHLİYE EDİYORMUŞ Öte yandan; Hüseyin Aydın’ın, sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıktığı öğrenilirken, kaybolmadan önce akrabalarından çeşitli aletler istediği bilgisine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3’ÜNCÜ GÜN Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Aydın’a ait kıyafetlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan aramalar; 279 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.