Talisca, Beşiktaş'a dönüyor mu? İşte yaşanan gelişmeler...
Yeni sezon başlarken transferde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen eski oyuncusu Anderson Talisca'nın peşine düştü. Beşiktaş'ın Talisca için resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Transfer sezonunun sessiz takımlarıdan Beşiktaş, ligin başlamasıyla beraber taraftarlarına bir hediye vermek istiyor.
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Kadrosuna yıldız bir ismi katmak isteyen siyah-beyazlılar eski futbolsucu Anderson Talisca'ya yöneldi.
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Özellikle taraftarların tekrardan Beşiktaş'ta görmek istediği Brezilyalı yıldız için şartlar zorlanacak
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Beşiktaş'ın, Al-Nassr'dan Talisca'yı transfer etmek için Arabistan ekibine 10+2 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülüyor.
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Siyah-beyazlı yönetim, Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.
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Beşiktaş cephesi, Al-Nasrr ile anlaşması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan Talisca ile maaş pazarlığına başlayacak.
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Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca için "Come to Beşiktaş" ateşini yakarak, Brezilyalı yıldızın sosyal medya hesabına binlerce yorum yaptılar.
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Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
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