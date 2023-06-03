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Takipçileriyle didişen ünlüler; Cem Yılmaz, Merve Dizdar, Aleyna Tilki, Billie Eilish... - Magazin haberleri

Takipçileriyle didiştiler

Günlük hayatımızdan kesitler yayımladığımız sosyal medyayı ünlüler de oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Hatta bir ünlüyle iletişime geçmek için paylaştıkları fotoğraflara bir şeyler yazmak yeterli. Fakat bu durum kimsenin haddini aşacağı anlamına gelmiyor. Bu yazıda kendilerine yaptıkları yorumlara kayıtsız kalmayan ve verdikleri yanıtlarla dikkat çeken ünlüleri okuyacaksınız...

Giriş: 03.06.2023 - 00:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sosyal medyanın nimetleri kadar zaman zaman kahırlı yönleri de söz konusu. 
    Özellikle de ünlüler için. Hayranı olsun olmasın birçok kişi, sosyal medya aracılığıyla ünlü kişilere kendisi veya herhangi bir konuda fikirlerini dile getirebiliyor. Hatta isteklerde bile bulunabiliyor. 

    Ünlü isimlerin sosyal medyada en çok kahırlarını çektiği konu elbette kendileri hakkında yorumlar. Çoğu yorumlara kayıtsız kalsalar da zaman zaman acımasız yorumlara cevap verme gereği duyuyorlar. Hal böyle olunca da ünlülerle takipçileri arasında alabildiğince bir didişme yaşanıyor. 

  • Billie Eilish

    21'inci yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan ABD'li şarkıcı Billie Eilish, ünlü olduğu ilk dönemlerde benimsediği bol kıyafetler ve renkli saçlarından uzaklaşarak daha feminen görünen bir tarzda giyinmeye başlamıştı. Ünlü şarkıcı, yeni görünümüne gelen eleştirilere adeta ateş püskürdü: Kariyerimin ilk beş yılını, siz aptallar tarafından 'erkek gibi göründüğüm ve giyindiğim' için eleştirilmekle ve 'bir kadın gibi davransaydım daha seksi olacağımı' duymakla geçirdim. Ve şimdi kendimi kadınsı veya üzerime tam oturan bir şeyler giyecek kadar rahat hissettiğim için değiştiğimi söylüyorsunuz. 'Ona ne oldu? Bu eski Billie değil, o da diğer herkes gibi' diyorsunuz. Gerçekten aptalsınız.

  • Merve Dizdar

    Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üstünde' filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katılan Merve Dizdar, Türk sineması adına bir ilke imza atarak Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın oldu.

    Ancak Merve Dizdar'ın, filmin galasında tercih ettiği kıyafet, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli rüküş bulundu.

  • Merve Dizdar, kıyafetiyle ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla cevap verdi.

    36 yaşındaki Merve Dizdar, şu ifadeleri kullandı: Yorumlarınızı okudum. O kadar çok "İğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim'"diye yazanlar var. Aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. Eminim siz olsanız daha şık olursunuz. Ama ben kendimi böyle iyi hissettim. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki bu benim için daha önemli. Küçüklüğümden beri böyleydim. Beni böyle kabul edeceksiniz.

  • Merve Dizdar, sözlerine şu şekilde devam etti: Yorulmayın boşuna. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu. Mutluyum ben, merak etmeyin.

  • Cem Yılmaz

    Sosyal medyada kendisine yapılan yorumları sürekli takip eden Cem Yılmaz, lafını esirgemeyen ünlülerden.

    Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı goril fotoğrafı üzerine "Ne la goril, ne zaman adam olacaksın sen, çıkar şu şapkayı, dumanlı kafa. Beceriksizsin Cem be. Paran olmasa beş para etmezsin. Sululuk yapma mizah yap" yazan takipçisine öfkelendi.

    Cem Yılmaz, "Emir telakki ederim sağ olun. Dahası var az söylemişsin moruk. Kralsın! Eleştirilerinizle mutlu oluyorum. İnsan kazanmak gibisi yok. Nasıl mutluyum, anlatamam" tepkisini gösterdi.

    Cem Yılmaz, bir başka sosyal medya kullanıcısının "10.001'inci kişiyim galiba. Allah belanı versin ağabey" şeklindeki yorumuna ise "Sağ ol canım. Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun" sözleriyle karşılığını verdi. 

    Cem Yılmaz daha sonra "Sahne dışında çok antipatik bir insan olduğunu düşünüyorum" sözlerine ise "Düşünüyor olman yeter" yanıtını verdi. 

  • Gupse Özay

    Gupse Özay ise aldığı bir yorum karşısında adeta ateş püskürdü. Özay, bir takipçisinin köpeği ile çekilen fotoğrafına "Karnında mı taşıdın? Aylarca acı mı çektin? Abarttın ama... İki tane çocuğum var çocuk sahibi olmadan anlayamazsın. Kedi seversin, sonra geberir gider, abartacak bir durum yok. Geberse de kurtulsak, her yerde onun ilanı var" yorumuna Özay, "Bu insanlar çocuk doğuruyor sonra o çocuklar da hayvanlara işkence ediyor. Şaşırıyoruz. Hey gidi vicdan..." sözleriyle isyan etmişti.

  • Deniz Akkaya

    Deniz Akkaya, 2019'da kaybettiği annesi Dinemis Akkaya vefat etmeden 1 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir takipçisinden gelen yoruma çok sinirlendi. 

    Annesiyle ilgili paylaşım yapan Deniz Akkaya, "Aman ne önemli. Bize ne, siz ünlüler bu sene abartınız bir şeyleri" yorumuna, "Defol sayfamdan" karşılığını verdi.

  • Sinan Çalışkanoğlu

    Sinan Çalışkanoğlu, bir takipçisinin telefon isteğine kayıtsız kalmadı. Çalışkanoğlu, "Böyle bir nesil var işte. Telefon hayali kuran dangalak" diyerek tepki gösterdi. 

  • Hande Ataizi 

    Hande Ataizi sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayımlamasının ardından bir takipçisinin yorumuna karşılık verdi.

    İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda öğrenci olduğunu öne süren bir kullanıcı, Hande Ataizi’nin fotoğrafının altına şu yorumu yaptı: Ben İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum da acaba sizin gibi kolay yoldan ünlü olmak için dizilerde veya filmlerde sevişmeli ya da öpüşmeli rollerde mi rol almalıyım yoksa sizin gibi bir filmde tamamen çıplak olarak soyunmalı mıyım? Hani siz 'Mum Kokulu Kadınlar' filminde çırılçıplak soyunarak ünlü oldunuz ya o yüzden sormak istedim size.

    Kendisi hakkında yapılan bu yoruma kayıtsız kalmayan Hande Ataizi, takipçisine verdiği yanıtla tepkisini gösterdi: İstanbul Devlet Konservatuvarı'na senin gibi düşünenleri alıyorlarsa yazık, yap belki olursun.

  • Tamer Karadağlı 

    Tamer Karadağlı, motosikletiyle çektirdiği fotoğrafa küfürlü bir yorumda bulunan takipçisine sert tepki gösterdi. Karadağlı, takipçisine "Senin o küfreden dilini ensenden söküp alırım. Sen mi bana akıl vereceksin?" yanıtını verdi.

    Tamer Karadağlı, daha sonra da sert bir çıkış yaptığı takipçisinin kendisinden özür dilediğini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi: Küfürlü yorum yazan genç arkadaş özelden yazıp özür diledi ben de gençliğine verip kendisini affettim, sorun kalmadı. Herkes yorum yapabilir eleştiri yapabilir ama saygı çerçevesi içerisinde küfür ve hakarete ne olursa olsun izin vermem.

  • Nükhet Duru 

    Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Nükhet Duru, öpücük atarken verdiği pozuna gelen bir mesaj karşısında adeta çılgına döndü.

    Nükhet Duru, "Çok şımarık davranıyorsunuz, yakışmıyor size. Biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur" diyen bir sosyal medya kullanıcısına karşılık verdi. Duru, daha sonra "Eleştirilerinizde daha nesnel ve anlayışlı olmanızı öneririm. Sevgili dinleyicim! Benim yaşım, yaşlılığım, kararım... İstersem evde oturup örgü örüp kedilerimle vakit geçirmeyi, istersem setlerde neşeli videolar çekmeyi seçerim. İster dizlerimin ağrısına rağmen dans ederim, ister işim yoksa bütün gün uyur emeklilik yaşarım" ifadelerini kullandı.

  • Ayşecan Tatari 

    Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine "Bakımsızsın!" diyenlere kayıtsız kalmayan Tatari, "Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara... Ben bu halimden memnunum! Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime. Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün" sözleriyle karşılık verdi.

  • Larissa Gacemer

    Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Gacemer, "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" diyerek isyan etti.

  • Müjde Uzman 

    Müjde Uzman, İngilizce bir paylaşımda bulunduğu için kendisini eleştiren hayranına tepki gösterdi. Uzman, "Şu duruma tilt oluyorum. Evet herkes İngilizce bilmek zorunda değil, kaldı ki yazı bana ait de değil. Ben yazmamışım, bu bir fotoğraf üzeri yazı 'Türkçe yaz' diyor bana. Bilen anlar, bilmeyen anlamaz. Beni takip eden, Türk olmayan, Türkçe bilmeyen insanlar da var. Onlar yazıyor mu 'Türkçe yazma anlamıyoruz' diye. Kendime paylaşıyorum bazı şeyleri. İzninizle anlaşılıp anlaşılmamayı endişe etmeden kendi sayfamı kullanabilmeyi arzu ediyorum. Saygı duyup duymamak size kalmış ancak müdahale hakkınız olmadığını bilmenizi isterim, sevgiler" sözleriyle karşılık verdi. 

  • Özge Özpirinçci

    Özge Özpirinçci, fotoğrafına yapılan "Ya Allah aşkına doğal olacağız diye bu kaşlarınızı böyle yapmak zorunda mısınız? Çok kötü duruyor ve acilen kilo alman lazım" yorumuna "Merhaba, güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu düşünürüm. Kaşlarımı doğal bırakmak benim tercihim ve şu anda oynadığım role uygun modelin bu olduğunu düşünüyorum. 'Acilen kilo alman lazım' demişsiniz fakat ben sağlıklı beslenen ve sporunu yapan bir insan olarak sanırım bu konuda sizin tavsiyenizdense kendi hislerimi dinlemeliyim ki ayrına yine bu rol için bu kilonun uygun olduğunu düşünüyorum" sözleriyle karşılık verdi. 

  • Aleyna Tilki

    Bir sosyal medya kullanıcısı da Aleyna Tilki için "Daha birkaç ay önce dünya starı olmaya heveslenip İngilizce şarkı çıkaran, "Eurovision'a katılmam benim hedeflerim çok yüksek" diyen Aleyna Tilki; şimdi arabesk ve yemekli mekanlarda sahneye çıkıyor" sözleriyle şarkıcıyı eleştirdi.

    Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Aleyna Tilki, "Çocuklar beni sevdiği gibi, 40 yaş üstü özel bir kitleye de konser verebildiğimi göstermek istedim bu yaşta... Onlara özel bir şarkı listesiyle. Dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür ve ölür" sözleriyle karşılık verdi. 

    Aleyna Tilki daha sonra "Doğru olgunlaşırsan, dünya starları senin dilinde bile şarkı yaparlar" ifadelerini kullandı.

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