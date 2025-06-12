Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tahliyeler olsa da cezaevleri hala dolu | Son dakika haberleri

        Tahliyeler olsa da cezaevleri hala dolu

        10. Yargı Paketiyle yasalaşan infaz düzenlemesinden 20 bine yakın mahkûm yararlanacak. Mükerrer suçtan hüküm giymiş 18 bin, hasta ve yaşlı mahkumlarla birlikte 20 bine ulaşan hükümlünün tahliye olması ile cezaevlerindeki sayı 390 bine düşecek ancak bu sayı bile kapasitenin bir hayli üzerinde. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 12.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahliyeler olsa da cezaevleri hala dolu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesinin amacını ve beklentiyi şöyle açıklamıştı: “Ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin sağlanması.”

        Cezaevlerindeki tabloya baktığımızda 406 cezaevinde 410 bin hükümlü bulunuyor. Bu sayı toplam kapasitenin 100-120 bin üzerinde. Bir yandan cezaevlerindeki kapasitelerin düşürülmesi, daha insani koşullara getirilmesi, bir yandan da toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması kolay bir iş değil.

        İnfaz düzenlemeleri ile cezaevleri rahatlatılmaya çalışılırken, bir yandan da ıslah sistemi ile ilgili soru işaretleri ve toplumda adalet duygusunu sarsacak sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Son çıkarılan yasa aslında kovit döneminde çıkarılan ve yaklaşık 100 bin hükümlünün yararlandığı düzenlemeden kaynaklanan adaletsizliği gidermeye dönük yapılacaktı. Başlangıçta, yargılamaları devam eden ancak 31 Temmuz 2023’e kadar işlenmiş suçlardan mahkum olan 55 bin kişinin tahliye edilmesi planlanmıştı ancak Meclis’te siyasi partiler bir uzlaşma sağlayamayınca ve kapsamın genişlemesinden kaynaklı siyasi riskleri partiler üstlenmek istemeyince iş başka bir noktaya geldi.

        Çıkarılan yasadan 18 bini hırsızlık, gasp, yağma ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş mahkumlar ile 2 bin hasta ve yaşlı hükümlü yararlanacak. Bu durumda dahi cezaevleri istihap haddini aşmış durumda. Cezaevleri ıslah kurumları olmaktan da çok uzak görünüyor.

        130 BİN UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ

        Çeşitli uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş cezaevlerinde 130 bin kişi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) yayınladığı 2024 Uyuşturucu Raporu’na göre, dünyada 292 milyon uyuşturucu bağımlısının bulunduğu, Türkiye’de ise bu oranın 1.7 milyon olduğu açıklandı. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de en fazla madde kullanan yaş aralığının 25-29 arası olduğu, yıllar içerisinde bu oranının 5-14 yaş grubuna kadar düştüğü ortaya konuluyor.

        20 BİN TAHLİYE DE YETMİYOR

        Cezaevlerindeki nüfusu azaltmaya ve ıslah sistemini revize etmeye dönük çalışmalar devam ederken, 20 bin kişinin tahliye olması mevcut durumu düzeltmeye yetmiyor. Yeni cezaevi yapımı da çözüm değil. Hem zaman hem yüksek kaynak gerektiriyor. Ortalama 700-800 kişilik bir L tipi cezaevinin maliyeti 2 milyar TL’yi buluyor. Yapılan araştırmalara göre bir mahkumun cezaevinde cezasını çekmesinin devlete olan maliyeti kişi başına aylık 25-30 bin TL. Konutta infaz, elektronik kelepçe gibi uygulamaların genişletilmesine ve GPRS uydu takibi gibi uygulamalara dönük çalışmalar da bir yandan sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Habertürk Anasayfa