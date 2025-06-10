Tahliyeler aşama aşama olacak

Araya bayram tatili girdiği için tahliyelere ilişkin prosedürlerin bu hafta hızlanarak sürdürüleceği belirtiliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çıkarılan bu yasanın, "Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırma" hedefinin bir parçası olduğunu ifade etti. Düzenlemeden toplamda 19 bin 800 hükümlü yararlanacak ancak tahliyelerin tümünün bir anda olmayacağı belirtiliyor.

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MÜKERRER OLANLAR AĞIRLIKLI

İnfaz düzenlemesi ile birlikte daha önce işlediği bir suçtan dolayı aldığı ceza kesinleştikten sonra tekrar suç işleyen kişilere tahliye hakkı tanınıyor. Örneğin beş yıl ceza almış bir kişi ikinci kez hüküm giyerse beş yılın tamamını hiçbir şekilde koşullu salıverme ya da denetimli serbestlikten faydalanmadan kapalı cezaevinde geçiriyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte bu durumdaki hükümlüler cezalarının dörtte üçünü cezaevinde geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Bu durumdaki hükümlülere bakıldığında; hırsızlık, yağma ve uyuşturucu suçları öne çıkıyor. Yani bu durumdaki mahkumlar, literatürde, “gir-çık”çılar olarak adlandırılıyor ve cezaevini yurt edinenler nitelendirmesi yapılırsa yanlış olmaz.

AĞIR HASTALIK VE ENGELLİLİK Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen hükümlüler de bu yasa ile birlikte kalan cezalarını konutta çekebilecek. Bu durumda 2 bine yakın mahkum olduğu belirtiliyor. Bu mahkumlar için izleme-değerlendirme-tespitlere ilişkin komisyon raporu gerekiyor. Bu raporun başsavcılık tarafından onaylanmasına ihtiyaç var. Bu nedenle bu mahkumların tahliyelerinin işlemler nedeniyle zaman alacağı ifade ediliyor. TBMM’den geçen infaz düzenlemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanları kapsamıyor. Önümüzdeki dönemde kapsamlı bir infaz düzenlemesinin partilerin uzlaşması ile TBMM’ye getirilebileceğine dikkat çekiliyor.