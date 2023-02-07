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TAHA DUYMAZ SON DURUM | Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi! Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında kaldı! Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi!

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Açıklama Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan geldi. Peki, Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

Giriş: 07.02.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yemek videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Ablası Semiha Duymaz, Taha ile birlikte ailesinden 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeninin ablası,"Taha Duymaz öldü" iddialarına yanıt verdi. İşte, Taha Duymaz son gelişmeler...

  • SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

  • KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.

  • TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

    Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

  • ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI!

    Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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