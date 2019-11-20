"BU SOKAĞA GELİP FOTOĞRAF ÇEKMEK BENİM HAYALİMDİ"

Sosyal medyadan gördüğü sokakta fotoğraf çekmeyi çok istediğini dile getiren Rus turist Evgeniya Tarasova, yaptığı açıklamada, ‘‘Sokak çok güzel. Aslında bu sokağa gelip fotoğraf çekmek benim hayalimdi. Çok güzel görünüyor’’ ifadesini kullandı.