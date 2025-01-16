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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Swiatek ve Fritz üçüncü tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Swiatek ve Fritz üçüncü tura yükseldi

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek ve ABD'li Taylor Fritz, üçüncü tura çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:56
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        Swiatek ve Fritz üçüncü tura yükseldi
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        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

        Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, bir saat süren maçta Slovak Rebecca Sramkova'yı 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        Tek kadınlarda 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina (6 numaralı seribaşı), ABD'li Iva Jovic karşısında 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip geldi.

        ABD'li Emma Navarro (8) Çinli Xiyu Wang'ı 2-1 (6-3, 3-6, 6-4), Rus Daria Kasatkina ise Çinli Yafan Wang'ı 2-0 (6-2, 6-0) yenerek üçüncü tura kaldı.

        Kadınlarda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (15), Tunuslu Ons Jabeur, Büyük Britanyalı Emma Raducanu, Kazak Yulia Putintseva (24), Ukraynalı Dayana Yastremska (32) da rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

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        FRITZ ZORLANMADAN ÜÇÜNCÜ TURDA

        Tek erkeklerde geçen yılın ABD Açık finalisti Taylor Fritz (4), Şilili Cristian Garin önünde bir saat 22 dakikada tamamlanan maçı 6-2, 6-1, 6-0'lık setlerle 3-0 kazandı.

        Avustralyalı Alex de Minaur (8), ABD'li Tristan Boyer'ı 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) mağlup ederek tur atladı.

        Sırp Miomir Kecmanovic, seribaşı tenisçilerden Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (18) 6-4, 6-4, 6-2 biten setlerle 3-0'lık skorla eleyerek günün sürprizine imza attı.

        Erkeklerde İtalyan Lorenzo Musetti (16), Rus Karen Khachanov (19), ABD'li Ben Shelton (21), Arjantinli Francisco Cerundolo (31) ve Fransız Gael Monfils ismini üçüncü tura yazdırdı.

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