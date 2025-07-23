Suudi Arabistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Suudi Arabistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

SUUDİ ARABİSTAN TELEFON KODU

Suudi Arabistan telefon kodu +966’dır. Bu ülke ile telefon üzerinden iletişime geçmek isteyen kişilerin ilgili kodu kullanması gerekir. Aksi hâlde arama düşmez. Bu kod, Suudi Arabistan sınırları içindeki tüm numaraların başına eklenerek uluslararası aramalarda kullanılması için belirlenmiştir. Arabistan içinde Riyad’daki bir numarayı Türkiye’den aramak istiyorsanız önce +966 kodunu çevirmeniz şarttır. Bu kodun ardından ise şehir kodu ve ardından telefon numarası girilir. GSM operatörleri de bu yapıya dâhil edilmiştir.

REKLAM advertisement1

SUUDİ ARABİSTAN PARA BİRİMİ

Suudi Arabistan birimi ise Suudi Arabistan Riyali’dir. Ayrıca ülkenin uluslararası para kodu resmi olarak “SAR” olarak geçer. İşte bazı detaylar;

Riyal parası özellikle petrol gelirlerine dayalı istikrarlı ekonomiyle beraber oldukça desteklidir.

1 Suudi Arabistan Riyali, 100 halala’ya bölünür.

Ülkede madeni paralar hem de kâğıt banknotlar yaygın şekilde kullanılır.

Riyal, Amerikan doları karşısında nispeten sabit tutulur.

SUUDİ ARABİSTAN PLAKA KODU

Suudi Arabistan plaka kodu için ülkede sunulan net bir kombinasyon yoktur. Bu ülkede araç plakaları Arap harfleriyle yazılır ve Latin harfleriyle de ifade edilir. Yani özel bir plaka kodu sistemi yerine şehirlerin isimleri ve harf kombinasyonları plakalara dâhil edilir. . Örneğin, Riyad’da tescil edilen bir aracın plakası Arapça harflerle yazılırken, aynı bilginin Latin karşılığı da plakanın altında bulunabilir. Bu sistem sayesinde yerel halk ve turisler için kolaylık sağlanmıştır.

SUUDİ ARABİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki Suudi Arabistan alan adı uzantısı ne? İnternet üzerindeki birçok site, “.sa” alan adı uzantısını kullanır. Bu, ülkeye ait olan resmi kuruluşlardan e- ticaret platformlarına kadar çeşitli alanlarda iş görür. Bunun yanı sıra devlet kurumları genellikle “.gov.sa” uzantısını tercih etmiştir. Ayrıca akademik yapılar da “.edu.sa” uzantısı üzerinden faaliyet gösterir. Bu yapılar sayesinde bilgi güvenliği ve dijital kimlik sağlanabilir. SUUDİ ARABİSTAN HAKKINDA BİLGİLER Suudi Arabistan, Arap Yarımadası’nın büyük kısmını kaplayan bir Orta Doğu ülkesidir. Sahip olduğu stratejik konum sayesinde ekonomik ve dini açıdan önemli bir merkez olma bayrağı taşır. Başkenti Riyad, ülkenin siyasi, ticari ve kültürel kararlarının alındığı ana merkezdir. Ülkenin batısında Mekke ve Medine şehirleri vardır. Bu şehirler, İslam dünyası için kutsal kabul edilir. Suudi Arabistan ülkesinin ekonomisi büyük ölçüde petrol ve petrole dayalı sanayiye bağlıdır.

Nüfus, en son çıkarılan kayıtlara göre 2024 itibarıyla yaklaşık 36 milyon kişi civarında bulunmuştur.

Arapça, ülkede konuşulan resmi dildir.

Bu ülkede çok sayıda yabancı işçi yaşadığından İngilizce de ikinci bir dil niteliğinde kullanılır.

Ülke içinde “Vizyon 2030” planı çerçevesinde turizm, eğlence, dijital altyapı ve yenilenebilir enerji gibi farklı sektörlere yatırım yapılmaya başlanmıştır.

Suudi Arabistan, zengin bir tarihsel ve kültürel mirasa sahiptir.

UNESCO tarafından koruma altına alınan birçok bölgeyesi bulunur.

ÖNERİLEN VİDEO