Suudi Arabistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Suudi Arabistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Suudi Arabistan, bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir ülkedir ve dünya genelinde birçok kişi tarafından tanınır. Orta Doğu ülkelerinden biridir. Kutsal topraklara ev sahipliği yapması, ekonomik gücü ve petrolü sanayisiyle sıkça gündeme gelir. Dijital, ekonomik ve ulaşım altyapısıyla ilgili temel bilgiler sayesinde ülkeyi tanımak isteyen birçok kişi vardır. İşte Suudi Arabistan telefon kodu, araç plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı gibi bilgiler…
SUUDİ ARABİSTAN TELEFON KODU
Suudi Arabistan telefon kodu +966’dır. Bu ülke ile telefon üzerinden iletişime geçmek isteyen kişilerin ilgili kodu kullanması gerekir. Aksi hâlde arama düşmez. Bu kod, Suudi Arabistan sınırları içindeki tüm numaraların başına eklenerek uluslararası aramalarda kullanılması için belirlenmiştir. Arabistan içinde Riyad’daki bir numarayı Türkiye’den aramak istiyorsanız önce +966 kodunu çevirmeniz şarttır. Bu kodun ardından ise şehir kodu ve ardından telefon numarası girilir. GSM operatörleri de bu yapıya dâhil edilmiştir.
SUUDİ ARABİSTAN PARA BİRİMİ
Suudi Arabistan birimi ise Suudi Arabistan Riyali’dir. Ayrıca ülkenin uluslararası para kodu resmi olarak “SAR” olarak geçer. İşte bazı detaylar;
SUUDİ ARABİSTAN PLAKA KODU
Suudi Arabistan plaka kodu için ülkede sunulan net bir kombinasyon yoktur. Bu ülkede araç plakaları Arap harfleriyle yazılır ve Latin harfleriyle de ifade edilir. Yani özel bir plaka kodu sistemi yerine şehirlerin isimleri ve harf kombinasyonları plakalara dâhil edilir. . Örneğin, Riyad’da tescil edilen bir aracın plakası Arapça harflerle yazılırken, aynı bilginin Latin karşılığı da plakanın altında bulunabilir. Bu sistem sayesinde yerel halk ve turisler için kolaylık sağlanmıştır.
SUUDİ ARABİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Peki Suudi Arabistan alan adı uzantısı ne? İnternet üzerindeki birçok site, “.sa” alan adı uzantısını kullanır. Bu, ülkeye ait olan resmi kuruluşlardan e- ticaret platformlarına kadar çeşitli alanlarda iş görür. Bunun yanı sıra devlet kurumları genellikle “.gov.sa” uzantısını tercih etmiştir. Ayrıca akademik yapılar da “.edu.sa” uzantısı üzerinden faaliyet gösterir. Bu yapılar sayesinde bilgi güvenliği ve dijital kimlik sağlanabilir.
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