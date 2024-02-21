GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, düello öncesi şoke eden açıklamada bulundu. Düello oyununa başlarken Murat Ceylan şaşırtan haberi verdi; "Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorunda kaldık."

Murat Ceylan; "Sona kalan isim bu akşam elenmeyecek. Buna benzer durumu Bozok ve Sercan yarışmasında yaşamıştık. Sona kalan isim aday olarak 2 hafta sonraki kadın elemesinde rakibini belirleyecek. Tatsız bir durum oldu ama devam etmemiz lazım 3 adayımızın kader mücadelesi var bu akşam."

Parkurları geçemeyen Aysu iki hafta sonra gerçekleşecek olan elemede yeniden yarışacak.