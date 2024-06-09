Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 9 Haziran Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme adayları olan; Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da eleme gecesi... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda edecek. Kıran kırana mücadele devam ederken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler vardı?" İşte 9 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...
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SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!
Acun Ilıcalı acil durum konseyinde yeni kuralları açıkladı:
Survivor'da son 6 kişi kaldı. Atakan, Ogeday, Seda, Yunus Emre, Nefise ve Batuhan'ın içinde bulunduğu bu altı aday için final yolculuk biletleri şansı başladı.
Yeni sisteme göre bugünden itibaren 3 dokunulmazlık oynanacak oynanan üç dokunulmazlıkla her gün bir kişi dokunulmazlık kolyesi alacak. Dokunulmazlığı kazanamayan üç kişi otomatik olarak eleme potasına girecek. Eleme İstanbul'daki yarı finalde gerçekleşecek.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 9 HAZİRAN 2024?
Survivor'da elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nefise
- 5
Seda
- 6
Atakan
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- 7
Yunus Emre