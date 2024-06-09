SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!

Acun Ilıcalı acil durum konseyinde yeni kuralları açıkladı:

Survivor'da son 6 kişi kaldı. Atakan, Ogeday, Seda, Yunus Emre, Nefise ve Batuhan'ın içinde bulunduğu bu altı aday için final yolculuk biletleri şansı başladı.

Yeni sisteme göre bugünden itibaren 3 dokunulmazlık oynanacak oynanan üç dokunulmazlıkla her gün bir kişi dokunulmazlık kolyesi alacak. Dokunulmazlığı kazanamayan üç kişi otomatik olarak eleme potasına girecek. Eleme İstanbul'daki yarı finalde gerçekleşecek.