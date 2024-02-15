Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor All Star'da düello oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada düello oyununu kazanan kişinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, 15 Şubat Survivor düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte 15 Şubat Perşembe günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düello oyunu için kişiler arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor düello oyununu kim aldı? 15 Şubat Survivor elenen kim oldu, adaya kim veda etti? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR KİM ELENDİ, ADAYA HANGİ İSİM VEDA ETTİ?
Hafta boyunca ada konseyinde 4 eleme adayı belirlendi. Kadın elemesinin gerçekleşeceği bu haftada bu dört isim düellolarda karşı karşıya gelecek. Düellodan çıkanlar adada kalmayı garantilerken en son düelloyu kaybeden isim Survivor'a veda edecek. İlk eşleşme Pınar-Sahra asasında olacak. İkinci eşleşme ise Aleyna-Aysu olacak.
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SURVİVOR 1. ELEME ADAYI
Bu haftanın kadın oylamasında ilk aday Mavi takımdan Aysu oldu.
HAFTANIN 2. GİTME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde adayını belirledi. 7 oy alarak haftanın ikinci eleme adayı Pınar oldu.
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HAFTANIN 3. GİTME ADAYI KİM OLDU?
Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ada konseyinde haftanın 3. gitme adayını belirledi. Haftanın üçüncü eleme adayı Mavi takımdan Sahra oldu.
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SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybede kırmızı takım ada konseyinde 4. eleme adayını belirledi. Konseyde 4 Aleyna, 4 Gizem, 2 Nagihan, 2 Merve, 2 Nefise şeklinde oylama sonucu çıktı. İki eşit oya sahip olan Aleyna ve Gizem'in hangisinin eleme potasına gönderileceğine takım kaptanı karar verdi. Kırmızı takım kaptanı ise takıma yeni gelen Sema olmuştu. Sema ise 4. eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2024 yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.Survivor All Star 2024 yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.