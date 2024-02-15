SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybede kırmızı takım ada konseyinde 4. eleme adayını belirledi. Konseyde 4 Aleyna, 4 Gizem, 2 Nagihan, 2 Merve, 2 Nefise şeklinde oylama sonucu çıktı. İki eşit oya sahip olan Aleyna ve Gizem'in hangisinin eleme potasına gönderileceğine takım kaptanı karar verdi. Kırmızı takım kaptanı ise takıma yeni gelen Sema olmuştu. Sema ise 4. eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

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