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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 4 Haziran 2025 Çarşamba Survivor kim gitti, eleme adayları kimler, eleme düellosunda kimler var?

        Survivor'da kim elendi, kim gitti? 4 Haziran Çarşamba Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor All Star'da heyecan eleme düellosu ile devam ediyor. İstanbul'da oynanacak final oyunları öncesinde, yarışmacılar zorlu parkurda tüm hünerlerini sergileyecek. Büyük final öncesinde, takım oyunları son bulurken, bireysel oyunlar başladı. Survivor yeni bölümünde ise eleme düellosu finalini kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 4 Haziran Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 4 Haziran Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 05.06.2025 - 01:27
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        • 1

          Survivor'da veda gecesi... Eleme potasında yer alan Meryem, Adem, Sevgi, Ayşe adada kalmak adına karşı karşıya geliyor. Eleme düellosu eşleşmeleri belli olurken, Survivor'a veda eden isim final düellosunun ardından açıklık kazanacak. Peki, "Survivor kim elendi? 4 Haziran Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan kıyasıya bir mücadele içine girdi. Kıran kıran anlara sahne olan finalde, Batuhan rakibine üstün gelerek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Sevgi-Adem

          Ayşe-Meryem

        • 4

          SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Meryem

          Adem

          Sevgi

          Ayşe

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Adem ve Sevgi arasında oynanan düello sonucunda Adem Kılıççı, Sevgi karşısında 5-0 galip gelerek potadan çıkmayı başardı. Bu sonuca göre Sevgi düello finaline yükselen isim oldu.

          Ayşe ve Meryem arasında gerçekleşen yarı final düellosunda ise kazanan isim 5-3'lük skorla Ayşe Yüksel oldu.

          Survivor'da böylece düello finalinin adı Sevgi, Meryem oldu.

          Survivor'da elenen yarışmacı düello finalinin ardından belli olacak. Adaya veda eden yarışmacı 5 Haziran Perşembe günü belli olacak.

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