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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 24 Nisan 2024 Survivor All Star kim gitti?

        Survivor'da eleme düellosu heyecanı! 24 Nisan Survivor'da kim elendi?

        Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisinin ardından ilk eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Hafta boyunca dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılar, eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişecek. İşte 24 Nisan 2024 Çarşamba Survivor All Star'da elenen isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:27
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        • 1

          Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden yarışmacı haftanın elenen son ismi olacak. Eleme potasında yer alan, Merve, Damla, Aleyna, Berna eleme düellosunda adada kalmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 24 Nisan 2024 Survivor All Star'da kim gitti?" İşte 24 Nisan 2024 Survivor'da elenen son isim...

        • 2

          SURVİVOR'DA BİRLEŞME PARTİSİ

          21 Nisan Pazar akşamı gerçekleşen Survivor All Star'da birleşme partisinde şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt konuk oldu.

        • 3

          SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

          Şarkı yarışmasında en yüksek puanı alarak birinci olan isim Özgür oldu. Buna göre; şarkı yarışmasının kazananı Özgür 26 puan alırken; Berna 24 puanla ikinci, Batuhan 20 puanla üçüncü, Ogeday ise 19 puanla dördüncü oldu.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          MERVE

          DAMLA

          ALEYNA

          BERNA

        • 5

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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