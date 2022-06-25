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Survivor'ın en büyük favorisi potadan çıkamadı ve elendi! 24 Haziran SMS oylaması ile Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? Survivor elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'ın favori ismi elendi! 24 Haziran Survivor kim elendi, konseyde kim gitti?

Survivor kim elendi sorusu, finale doğru yaklaşılırken izleyiciler tarafından da sık sık araştırılıyor. Dün oynanan 3. dokunulmazlık oyunu Adem Kılıçcı tarafından kazanılırken Adem'in potaya koyduğu isim Hikmet oldu. Hikmet'in aday olmasıyla beraber eleme potası da netleşti. Hatırlanacağı gibi, ilk aday Ayşe Yüksel olurken ikinci aday ise Nagihan olmuştu. Programın sonlarına doğru ise eleme konseyi yapıldı ve Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen ismi açıklarken konseyde ve sosyal medyada büyük bir şok yaşandı. İşte, 24 Haziran Survivor'da son gelişmeler...

25.06.2022 - 08:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor kim elendi? Survivor'da finale doğru adım adım gidilirken eleme heyecanı da devam ediyor. Dün akşam yine kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Adem Kılıçcı, yükselen performansını devam ettirip bu dokunulmazlığı da alırken eleme potası için son adayı belirledi. Adem'in seçtiği kişi Hikmet oldu. Hikmet'in adaylığıyla beraber eleme potası Hikmet, Nagihan ve Ayşe Yüksel olarak belirlendi. Survivor kim elendi sorusu ise programın sonlarına doğru belli oldu. Yarışmacılar, Survivor'dan elenen yarışmacıyı öğrenmek için konseye giderken bu isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, dün akşam Survivor'dan kim elendi? İşte, Survivor elenen yarışmacı ve düne dair detaylar...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale çıkan Ayşe ve Adem ikilisi dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Final oyununda 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı 4-1'lik skorla Adem Kılıçcı oldu.

    SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da 3. dokunulmazlığı kazanan Adem Kılıçcı tarafından belirlenen 3. eleme adayı Hikmet oldu.

  • SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Adem olurken ödülün de sahibi oldu. Ödülden faydalanması iki kişi belirleyen Adem; Nisa, Ayşe ikilisini seçti.

  • SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim son ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Nagihan Karadere oldu.

     

  • Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.

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