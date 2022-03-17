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Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star Hikmet Tuğsuz nereli ve mesleği ne?

Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star yarışmasında Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelirken hızlı elemeler de devam ediyor. Survivor gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz adından söz etttiren yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında ve nereli?

17.03.2022 - 10:57 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star yeni bölüme Nagihan ve Hikmet’in kavgası damga vurdu. Programda yaşanılan tartışmanın ardından Survivor Gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz’un hayatı gündeme geldi. Peki, Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor All Star Hikmet Tuğsuz hayatı…

  • SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

    Survivor Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde dünyaya gelmişir. Hikmet Tuğsuz, aslen Antalyalıdır. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya gelen Hikmet, spor dolu bir geçmişe sahiptir. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olmuş olan Hikmet Tuğsuz, ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu sporla tanışmıştır.

  • Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucunda atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yönelmeyi seçmiştir. Uzun seneler boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon olmuştur. Bunun yanında hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi branşlarla da ilgilenmiş olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversitenin sonrasında da hem antrenörlük hem de sporculuk yapmaya devam etmiştir.

  • Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporcularla beraber olan Tuğsuz, ayrıca bu isimlere antrenörlük de yapmıştır.

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