Survivor 2024 tüm hızıyla TV8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Survivor Kırmızı takım kadrosunda yer alan Gizem Memiç'in hayatı araştırılıyor. Daha önce 2 kez yarışmaya katılan model Gizem Memiç 3. kez yarışmada mücadele edecek. Peki, 2024 yarışmacısı Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Gizem'in hayatı hakkında bilgiler...