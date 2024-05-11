Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...