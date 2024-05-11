Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, haftanın 3. ve 4. eleme adayı kimler oldu? İşte 11 Mayıs Cumartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın 3. ve 4. eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.
İlk eleme adayı: Sercan
İkinci eleme adayı: Yunus Emre
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SURVİVOR KIRMIZI TAKIM
MERVE (KAPTAN)
NEFİSE
NAGEHAN
OGEDAY
ÖZGÜR
YUNUS EMRE
SERCAN
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SURVİVOR MAVİ TAKIM
DAMLA (KAPTAN)
SEDA
ALEYNA
ATAKAN
BATUHAN
HİLMİ CEM
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SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'a son olarak düello sonucu adaya veda eden isim Furkan oldu.
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