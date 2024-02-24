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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Acun Ilıcalı konseyi toplayarak Batuhan Karacakaya'nın mavi takıma geldiğini açıklarken Batuhan ve Poyraz arasındaki tartışma dikkat çekti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:34
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        • 1

          Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 24 Şubat Cumartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

          Dora ve Mustafa Kemal eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazananı 5-0'lık skorla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle Mustafa eleme potasından çıkmış oldu.

          Hakan ve Bozok eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı düelloyu 5 - 2'lik skorla Bozok kazanarak adaylıktan adını sildirdi.

        • 4

          Eleme düellosunu kaybeden Hakan ve Dora karşı karşıya geldi.

          Hakan ve Dora mücadelesini Hakan kazandı. Bu sonuca göre Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.

        • 5

          22 ŞUBAT SURVIVOR'DA RONALDİNHO SÜRPRİZİ!

          Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor.Ronaldinho ve Sercan bulunduğu takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a Ilıcalı'nın düzenleyeceği ayak voleybolu için geldi ve yarışmacılara da kumda futbol heyecanı yaşatmıştı. Yayınlanan yeni bölümde ise kumda futbol ile karşı karşıya geldiler.

        • 6

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 7

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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