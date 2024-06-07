SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 6 HAZİRAN 2024?

Survivor'da eleme düellosu finaline Merve ve Nefise mücadelesi damga vurdu. İkili arasında adada kalma mücadelesi yaşandı. Eleme düellosu finalinde Nefise Merve'yi 5-1 skorla mağlup ederek adada kaldı. Bu sonuca göre Survivor'a bu hafta veda eden isim Merve Aydın oldu.