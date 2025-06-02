Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Batuhan kazanırken, ilk eleme adayı Meryem olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı almak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...