Survivor Batuhan kimdir? Survivor All Star 2025 finalisti Batuhan Karacakaya'nın biyografisi
Survivor All Star 2025'te rakiplerini eleyerek finale adını yazdıran Batuhan Karacakaya'nın hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Aşk-ı Memnu dizisinde, 'Bülent Ziyagil'e hayat veren Batuhan, oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi daha önce 2022 ve 2024 yıllarında Survivor'a katılan Batuhan, yarışmayı 3'üncü olarak tamamlamıştı. Peki, "Survivor Batuhan kimdir?" İşte Survivor Batuhan'ın biyografisi...
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Batuhan Karacakaya kimdir, sorusu Survivor'da finale yükselmesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Survivor Batuhan, mimarlık eğitimi aldı. Aşk-ı Memnu, Diriliş Ertuğrul ve Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok yapımda rol alan Batuhan Karacakaya, oyunculuk kariyerine devam ediyor. Peki, "Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında nereli?" İşte detaylar...
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BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.
SURVİVOR GEÇMİŞİ
2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yer alarak yarışmada 7'nci oldu. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2024: All Star yarışmasına katıldı.
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SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)
Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)
Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)
Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)
Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)
Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)
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