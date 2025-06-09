Survivor'da final için geri sayım başladı. İstanbul'da gerçekleşecek Survivor finalinde biletler satışa sunuldu. Survivor final biletleri, online olarak belirlenen internet siteleri üzerinden alınabilecek. Finalistler yavaş yavaş belli olurken, Survivor final tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Survivor finali ne zaman, nerede olacak ve bilet fiyatı ne kadar?" İşte detaylar...