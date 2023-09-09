İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 1987’de Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Dört kardeş olan Balaban’ın ikizi ve iki ablası var. Maddi imkanlar nedeniyle ortaokuldan sonra liseye gitmedi. Bağ bahçe işlerinde çalıştı. Güreş kariyeri ardından açıköğretimde liseyi bitirdi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde beden eğitimi okudu. Sonra Trakya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu oldu. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştı. Sporcu, 2021 yılında TV8'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in 9 sezonuna yarışmacı olarak katıldı. Yarışma sonunda Yiğit Poyraz ile finale kalıp halk oylamasıyla 1. oldu

İsmail Balaban verdiği bir röportajda güreşle tanışma hikayesini şu sözlerle dile getirmişti: “18 yaşlarındaydım. Köyümüzde güreşle ilgilenen birkaç kişi vardı. Kardeşimle bana “Sizin fiziğiniz iyi, güreşçi olun” dediler. Köyde daha önce güreşmiş eski bir pehlivan vardı, ilk ustamız Bekir Meriç “Ben sizi çalıştırırım” dedi. Heveslenip hemen lisans çıkardık. Bir anda kendimizi güreşin içinde bulduk.”