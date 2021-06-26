Survivor 2021 şampiyonu belli oldu. Final gecesinde tüm sezon boyunca yaşanan ilginç anlar ekrana geldi. Sezon boyunca hem performansları hem de aldıkları SMS'lerle sürekli rekabet halinde olan iki isim İsmail ve Poyraz final koltuğuna oturmuştu. Heyecanlarını gizleyemeyen iki isim birbirlerine övgüler dizmeyi de ihmal etmedi. Ancak sezonun şampiyonu tek bir isim oldu. Peki Survivor 2021 şampiyonu kim oldu?