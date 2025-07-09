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        Haberler Gündem Sürücüler dikkat! 10 Temmuz itibariyle başlıyor: 9 ilde ortalama hız denetimi

        Sürücüler dikkat! 10 Temmuz itibariyle başlıyor: 9 ilde ortalama hız denetimi

        Tüm sürücüleri yakından ilgilendiren haber. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından duyurdu. 10 Temmuz itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 22:57 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:06
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        9 ilde ortalama hız denetimi
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        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

        Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Hız denetimi
        #haberler
        #Emniyet Genel Müdürlüğü
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