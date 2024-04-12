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        Haberler Televizyon SÜRPRİZ VEDA! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan 2024 Cuma Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 12 Nisan Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan; Yasin, Yaman, Sercan ve Hakan eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda etti. Eleme gecesi öncesinde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. İşte 12 Nisan 2024 Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:07
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        • 1

          Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, eleme potasında olan yarışmacılar kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden isim...

        • 2

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 12 NİSAN 2024?

          Survivor eleme düellosu finalinde Hakan ve Yasin karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin galibi 5-3 skorla Yasin oldu. Bu sonuçla bu haftanın elenen ismi Hakan oldu.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yasin

          Yaman

          Sercan

          Hakan

        • 4

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ

          Yasin-Yaman

          Hakan- Sercan

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