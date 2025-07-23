Suriye telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Suriye'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Suriye, Orta Doğu’nun en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış önemli ülkeler arasındadır. Sahip olduğu coğrafi konum itibarıyla Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktalarına yakındır. Bu da insanların bu şehir hakkında bazı bilgileri merak etmesine neden olur. Bu yazıda Suriye’nin telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı gibi temel bilgileri bulabilirsiniz…

SURİYE TELEFON KODU

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Suriye telefon kodu +963 şeklindedir. Bu numara, yurt dışından Suriye’ye yapılacak telefon görüşmelerinde aranacak numaranın başına eklenmelidir. Bu sayede iletişim kesintisiz bir şekilde gerçekleşecektir. Ülke içindeki sabit hat ve cep telefonu aramalarında ise farklı bölgesel kodlar geçerlidir. Yani ülke içinde arama yapacakların numara başına +963 eklemesine gerek yoktur. Telefon bağlantılarının sorunsuz sağlanması için bu kodlar kritiktir ve doğru tuşlanmalıdır.

SURİYE PARA BİRİMİ

Suriye para birimi resmi olarak Suriye Lirası (SYP) kabul edilmiştir. Ülkedeki ekonomik dalgalanmalara rağmen Suriye Lirası, ülke içindeki ticari işlemlerde yaygın olarak kullanılmaya devam eder. Ayrıca kâğıt ve madeni paralar çeşitli değerlerde basılır. Ek olarak ülkede yaşanan enflasyon nedeniyle zaman zaman basım zamanları değişiklik gösterir. Suriye’nin finansal yapısı ve para birimi, bölgedeki ekonomik koşullar ile paralel olarak şekillenir.

SURİYE PLAKA KODU Suriye plaka kodu uluslararası olarak SYR olarak geçer. Bu kod, araçların ilgili ülkeye kayıtlı olduğunu belirtme konusunda önemlidir. Ayrıca sınır geçişlerinde yapılacak resmi işlemlerde de işe yarar. SYR plaka yapısı, aracın türüne ve kayıtlı olduğu bölgeye göre çeşitlenir. Yani her durumda ülke kodu SYR olarak geçer. Ancak aracın kayıt bölgesine göre farklı eklemeler içerebilir. SURİYE HANGİ ALAN ADI UZANTISI Peki Suriye hangi alan adı uzantısı? Bu ülkenin internet alan adı uzantısı “.sy” şeklindedir. İlgili internet uzantısı, Suriye’ye ait web sitelerinin tanımlanmasında ve coğrafi olarak yönlendirilmesinde önemli bir noktadadır. Ülke içinde ve dışında gerçekleşen dijital faaliyetlerde alan adını yoğun şekilde görebilirsiniz. Ayrıca bu alan adı uzantısının olması, Suriye’yi dijital dünyada bir iz sahibi yapmıştır. SURİYE HAKKINDA BİLGİLER Suriye, tarih boyunca birçok medeniyet görmüş, son derece köklü bir Orta Doğu ülkesidir. Başkenti Şam’dır. Ayrıca Şam’ın dünyanın en eski sürekli yerleşim bölgelerinden biri olduğu bilinir. Ülkenin nüfusu yaklaşık 18 milyon civarındadır. Resmi olarak konuşulan dil Arapça’dır. Ülkenin Akdeniz’e kıyısı vardır. Bölgede yoğun şekilde zengin petrol ve doğal gaz kaynakları mevcuttur. Suriye mutfağı, Orta Doğu'nun zengin lezzetlerini barındırır. Humus, falafel ve kebap öne çıkan lezzetler arasındadır. Suriye’nin ekonomisi büyük ölçüde tarım, enerji ve hizmet sektörlerine dayanır. Ülkenin coğrafi yapısı dağlık bölgeler, ovalar ve çölleri karma şekilde barındırır.

Tarihsel ve kültürel miras olarak kabul edilen kısımları, UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır.

Son dönemde yaşanan çatışmalar, sosyal ve ekonomik açıdan halk üzerinde derin etkilere neden olmuştur.

Petrol ve doğal gaz, ülkenin en önemli yer altı kaynakları olarak kabul edilir.

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