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        Haberler Dünya Suriye'de Dürziler ve Bedeviler arasında çatışma: Suveyda'da 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Suriye'de Dürziler ve Bedeviler arasında çatışma: Suveyda'da 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

        Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Suveyda ilinde, Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 30 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:49
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        Suriye'de iç çatışma: 30 kişi öldü
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suveyda ilindeki Makous Mahallesi'nde Bedevi silahlı gruplar ile Dürzi silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 30 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Söz konusu gelişmelerin, bölgede resmi kurumların yokluğu ve güvenlik boşluğu ortamında yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, toplumda güvenlik endişesinin derinleştiği, sivil çağrılara rağmen şiddetin sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, çatışmaların halkın güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ve toplumsal barışa ciddi zarar verdiği ifade edilerek, olayların kontrol altına alınması için İçişleri Bakanlığı birimlerinin, Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde bölgeye müdahale ettiği aktarıldı.

        Bakanlık ayrıca, silahlı çatışmalara karışanların adli makamlara sevk edileceğini, bu tür olayların tekrarının önlenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dürzi ve Bedevi grupların birbirlerine ait araçlara el koymasıyla başlayan gerginlik ve karşılıklı suçlamalar, kısa sürede ağır silahların kullanıldığı çatışmalara dönüştü.

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