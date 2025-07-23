Surinam telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Surinam'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Tropikal iklimi, renkli görüntüsü ve kendine özgü tanımlayıcı kodlarıyla öne çıkan Surinam, dünya genelinde birçok kişi tarafından merak konusudur. Telefonla ulaşmak, resmi işlemler yapmak veya ülke hakkında temel bilgi edinmek isteyenler bu yazıyı okuyabilir. Peki Surinam telefon kodu ne? Alan adı uzantısı ne? Para birimi kaç? İşte detaylar…
Dünya üzerindeki her ülkenin kendine özgü tanımlayıcı kodları mevcuttur ve bunlar önceden belirlenmiştir. Söz konusu kodlar, telefon görüşmeleri, resmi belgeler, web uzantıları ve benzeri alanlarda Surinam’ın kimliğini doğrudan yansıtır. Güney Amerika’da yer alan bu ülkenin kültürel açıdan zengin yönleri öne çıkar.
SURİNAM TELEFON KODU
Surinam telefon kodu dünya genelinde sunulan kaynaklarda +597 olarak verilmiştir. Bu kod, ülkenin uluslararası alandaki tanınırlığını ortaya koyar. Bir gün herhangi bir nedenle Surinam’daki biriyle iletişime geçmeniz gerektiğinde, aramanın başına +597 kodunu eklemeniz gerekir. Çünkü ülkedeki mobil operatörler ve sabit hatlar bu kodla çalışır.
SURİNAM PARA BİRİMİ
Surinam para birimi ise Surinam Doları (SRD) olarak bilinir. 2004 yılında yürürlüğe giren bir para birimidir. Daha önceleri ise “Guilder” ismiyle anılıyordu. Bu birim, günlük hayatın her alanında yoğun şekilde kullanılır. Kâğıt ve madeni paralar, Surinam genelinde yaygın şekilde kullanılır. Fakat son dönemlerde gerçekleşen yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları nedeniyle bazı sektörler tarafından kullanılmasına son verilmiştir. İşte bazı bilgiler;
SURİNAM PLAKA KODU
Surinam plaka kodu ise SR olarak bilinir. Herhangi bir zamanda yolda bir araç gördüyseniz ve plakasında “SR” harfleri varsa bu, o aracın Surinam ülkesine kayıtlı olduğunu anlatır. – SR kodu, Surinam ülkesinin uluslararası plaka kodu olarak tanımlanmıştır. Yani bu ülkede plaka sistemi devlet kontrolündedir. Ayrıca her aracın kayıt sırasında bu harflerle başlayan plakaları oluşturularak sunulur.
SURİNAM HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Peki Surinam alan adı uzantısı hangisi? İlgili ülkeye ait olan internet uzantısı “.sr” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu uzantı, ülkeye özgü olan web sitelerinin dijital dünyada kolaylıkla tanınmasını sağlar. Bilhassa devlet siteleri, yerel medya ve kişilere özgü bloglarda bu uzantıya rastlamak mümkündür. Ayrıca ticari sitelerde de bu uzantıya rastlanabilir.
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