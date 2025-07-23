Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Surinam telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Surinam'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Surinam telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Surinam'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Tropikal iklimi, renkli görüntüsü ve kendine özgü tanımlayıcı kodlarıyla öne çıkan Surinam, dünya genelinde birçok kişi tarafından merak konusudur. Telefonla ulaşmak, resmi işlemler yapmak veya ülke hakkında temel bilgi edinmek isteyenler bu yazıyı okuyabilir. Peki Surinam telefon kodu ne? Alan adı uzantısı ne? Para birimi kaç? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Surinam telefon kodu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya üzerindeki her ülkenin kendine özgü tanımlayıcı kodları mevcuttur ve bunlar önceden belirlenmiştir. Söz konusu kodlar, telefon görüşmeleri, resmi belgeler, web uzantıları ve benzeri alanlarda Surinam’ın kimliğini doğrudan yansıtır. Güney Amerika’da yer alan bu ülkenin kültürel açıdan zengin yönleri öne çıkar.

        SURİNAM TELEFON KODU

        Surinam telefon kodu dünya genelinde sunulan kaynaklarda +597 olarak verilmiştir. Bu kod, ülkenin uluslararası alandaki tanınırlığını ortaya koyar. Bir gün herhangi bir nedenle Surinam’daki biriyle iletişime geçmeniz gerektiğinde, aramanın başına +597 kodunu eklemeniz gerekir. Çünkü ülkedeki mobil operatörler ve sabit hatlar bu kodla çalışır.

        SURİNAM PARA BİRİMİ

        Surinam para birimi ise Surinam Doları (SRD) olarak bilinir. 2004 yılında yürürlüğe giren bir para birimidir. Daha önceleri ise “Guilder” ismiyle anılıyordu. Bu birim, günlük hayatın her alanında yoğun şekilde kullanılır. Kâğıt ve madeni paralar, Surinam genelinde yaygın şekilde kullanılır. Fakat son dönemlerde gerçekleşen yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları nedeniyle bazı sektörler tarafından kullanılmasına son verilmiştir. İşte bazı bilgiler;

        • Özellikle turizm alanında Amerikan Doları geçerlidir.
        • 1, 2.5, 5, 10 ve 100 SRD gibi farklı değerlerde banknotlar yaygındır.
        • Ülkedeki finansal sistem, bölgedeki diğer ülkelere göre daha etkilidir.

        SURİNAM PLAKA KODU

        Surinam plaka kodu ise SR olarak bilinir. Herhangi bir zamanda yolda bir araç gördüyseniz ve plakasında “SR” harfleri varsa bu, o aracın Surinam ülkesine kayıtlı olduğunu anlatır. – SR kodu, Surinam ülkesinin uluslararası plaka kodu olarak tanımlanmıştır. Yani bu ülkede plaka sistemi devlet kontrolündedir. Ayrıca her aracın kayıt sırasında bu harflerle başlayan plakaları oluşturularak sunulur.

        SURİNAM HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Peki Surinam alan adı uzantısı hangisi? İlgili ülkeye ait olan internet uzantısı “.sr” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu uzantı, ülkeye özgü olan web sitelerinin dijital dünyada kolaylıkla tanınmasını sağlar. Bilhassa devlet siteleri, yerel medya ve kişilere özgü bloglarda bu uzantıya rastlamak mümkündür. Ayrıca ticari sitelerde de bu uzantıya rastlanabilir.

        SURİNAM HAKKINDA BİLGİLER

        • Ülke, Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alır.
        • Başkenti Paramaribo’dur.
        • Resmî dili Flemenkçe (Hollandaca)’dir.
        • Yani Surinam, Güney Amerika’da Flemenkçe konuşulan tek ülkedir.
        • Ülkenin yüzölçümü yaklaşık 163.820 km² olduğu bilgisi vardır.
        • Surinam ülkesinin Kuzey sınırında Atlas Okyanusu konumlanır.
        • Ülke; Fransız Guyanası, Guyana ve Brezilya ile komşudur.
        • Surinam, 1975 yılında Hollanda’dan bağımsızlığını kazanmıştır.
        • Halk, çok kültürlü ve çok etnikli bir yapıdadır.
        • Ülkenin yaygın etnik grupları arasında Hint asıllılar, Afrikalılar, Çinliler ve Yerli Amerikalılar bulunur.
        • Ülkenin büyük bir kısmı tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır.
        • Tropikal muson iklimi hâkim olduğundan Surinam’da yıl boyunca sıcaklıklar yüksek seyreder.
        • Ülkenin trafiği soldan akar.
        • Halk arasında en çok konuşulan diller arasında Sranan Tongo, Javanese, Hindustani ve İngilizce bulunur.
        • Surinam, Amazon Havzası’nın bir parçasıdır.
        • Ülkede ortalama sıcaklıklar genel olarak 25-31°C arasında değişir.
        • Surinam'da farklı dinlere mensup insanların barış içinde sorunsuzca yaşadığı bilinir.
        • Ülkede Hinduizm, İslam ve Hristiyanlık yaygın olarak inanılan dinlerdendir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Habertürk Anasayfa