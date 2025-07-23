Surinam telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Surinam'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünya üzerindeki her ülkenin kendine özgü tanımlayıcı kodları mevcuttur ve bunlar önceden belirlenmiştir. Söz konusu kodlar, telefon görüşmeleri, resmi belgeler, web uzantıları ve benzeri alanlarda Surinam’ın kimliğini doğrudan yansıtır. Güney Amerika’da yer alan bu ülkenin kültürel açıdan zengin yönleri öne çıkar.

SURİNAM TELEFON KODU

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Surinam telefon kodu dünya genelinde sunulan kaynaklarda +597 olarak verilmiştir. Bu kod, ülkenin uluslararası alandaki tanınırlığını ortaya koyar. Bir gün herhangi bir nedenle Surinam’daki biriyle iletişime geçmeniz gerektiğinde, aramanın başına +597 kodunu eklemeniz gerekir. Çünkü ülkedeki mobil operatörler ve sabit hatlar bu kodla çalışır.

SURİNAM PARA BİRİMİ

Surinam para birimi ise Surinam Doları (SRD) olarak bilinir. 2004 yılında yürürlüğe giren bir para birimidir. Daha önceleri ise “Guilder” ismiyle anılıyordu. Bu birim, günlük hayatın her alanında yoğun şekilde kullanılır. Kâğıt ve madeni paralar, Surinam genelinde yaygın şekilde kullanılır. Fakat son dönemlerde gerçekleşen yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları nedeniyle bazı sektörler tarafından kullanılmasına son verilmiştir. İşte bazı bilgiler;

Özellikle turizm alanında Amerikan Doları geçerlidir.

1, 2.5, 5, 10 ve 100 SRD gibi farklı değerlerde banknotlar yaygındır.

Ülkedeki finansal sistem, bölgedeki diğer ülkelere göre daha etkilidir. SURİNAM PLAKA KODU Surinam plaka kodu ise SR olarak bilinir. Herhangi bir zamanda yolda bir araç gördüyseniz ve plakasında “SR” harfleri varsa bu, o aracın Surinam ülkesine kayıtlı olduğunu anlatır. – SR kodu, Surinam ülkesinin uluslararası plaka kodu olarak tanımlanmıştır. Yani bu ülkede plaka sistemi devlet kontrolündedir. Ayrıca her aracın kayıt sırasında bu harflerle başlayan plakaları oluşturularak sunulur. SURİNAM HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki Surinam alan adı uzantısı hangisi? İlgili ülkeye ait olan internet uzantısı “.sr” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu uzantı, ülkeye özgü olan web sitelerinin dijital dünyada kolaylıkla tanınmasını sağlar. Bilhassa devlet siteleri, yerel medya ve kişilere özgü bloglarda bu uzantıya rastlamak mümkündür. Ayrıca ticari sitelerde de bu uzantıya rastlanabilir. SURİNAM HAKKINDA BİLGİLER Ülke, Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alır. Başkenti Paramaribo’dur. Resmî dili Flemenkçe (Hollandaca)’dir. Yani Surinam, Güney Amerika’da Flemenkçe konuşulan tek ülkedir. Ülkenin yüzölçümü yaklaşık 163.820 km² olduğu bilgisi vardır. Surinam ülkesinin Kuzey sınırında Atlas Okyanusu konumlanır. Ülke; Fransız Guyanası, Guyana ve Brezilya ile komşudur.

Surinam, 1975 yılında Hollanda’dan bağımsızlığını kazanmıştır.

Halk, çok kültürlü ve çok etnikli bir yapıdadır.

Ülkenin yaygın etnik grupları arasında Hint asıllılar, Afrikalılar, Çinliler ve Yerli Amerikalılar bulunur.

Ülkenin büyük bir kısmı tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır.

Tropikal muson iklimi hâkim olduğundan Surinam’da yıl boyunca sıcaklıklar yüksek seyreder.

Ülkenin trafiği soldan akar.

Halk arasında en çok konuşulan diller arasında Sranan Tongo, Javanese, Hindustani ve İngilizce bulunur.

Surinam, Amazon Havzası’nın bir parçasıdır.

Ülkede ortalama sıcaklıklar genel olarak 25-31°C arasında değişir.

Surinam'da farklı dinlere mensup insanların barış içinde sorunsuzca yaşadığı bilinir.

Ülkede Hinduizm, İslam ve Hristiyanlık yaygın olarak inanılan dinlerdendir.

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