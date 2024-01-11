Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İzmir'de hayatını kaybeden Süreyya Berfe'ye veda - Magazin haberleri

        Süreyya Berfe'ye veda

        İzmir'de hayatını kaybeden şair ve yazar Süreyya Berfe'nin cenazesi, Urla ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 08:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldığı bakım evinde 80 yaşında vefat eden Süreyya Berfe'nin cenazesi, Zeytinalanı Camii'ne getirildi.

        • 2

          Edebiyat dünyasından isimlerin katıldığı törende Berfe'nin oğlu Boraz Kanıpak, taziyeleri kabul etti.

        • 3

          İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Süreyya Berfe'nin cenazesi Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        • 4

          SÜREYYA BERFE HAKKINDA

          Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan edebiyatçı, Ali Özgentürk ile 'Asyalı' dergisini çıkarmış ve 1976'da Can Yayınevi'nde çalışmıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yapmıştı.

          İlk şiiri 1962'de 'Yön' dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar 'Düzlem', 'Zeren', 'Yelken', 'Şiir Sanatı', 'Türk Dili', 'Somut' gibi dergilerde; daha sonraki şiir ve yazılarını 'Papirüs', 'Yeni Dergi', 'Yazı', 'Forum', 'Oluşum', 'Soyut', 'Somut', 'Ant', 'Yeni Edebiyat', 'Yeni A', 'Birikim', 'Milliyet Sanat', 'Defter', 'Kitap-lık', 'Gösteri', 'Yeni Gazete' ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayımlamıştı.

        • 5

          Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berfe, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görülmüştü.

          Berfe, 'Meydan Larousse', 'Cumhuriyet Ansiklopedisi', 'Yirminci Yüzyıl Tarihi' gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına da katkıda bulunmuştu.

          Fotoğraflar: AA, İHA

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Krunic bitti bitiyor!
        Krunic bitti bitiyor!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Habertürk Anasayfa