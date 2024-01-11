SÜREYYA BERFE HAKKINDA



Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan edebiyatçı, Ali Özgentürk ile 'Asyalı' dergisini çıkarmış ve 1976'da Can Yayınevi'nde çalışmıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yapmıştı.



İlk şiiri 1962'de 'Yön' dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar 'Düzlem', 'Zeren', 'Yelken', 'Şiir Sanatı', 'Türk Dili', 'Somut' gibi dergilerde; daha sonraki şiir ve yazılarını 'Papirüs', 'Yeni Dergi', 'Yazı', 'Forum', 'Oluşum', 'Soyut', 'Somut', 'Ant', 'Yeni Edebiyat', 'Yeni A', 'Birikim', 'Milliyet Sanat', 'Defter', 'Kitap-lık', 'Gösteri', 'Yeni Gazete' ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayımlamıştı.