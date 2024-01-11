Süreyya Berfe'ye veda
İzmir'de hayatını kaybeden şair ve yazar Süreyya Berfe'nin cenazesi, Urla ilçesinde toprağa verildi
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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldığı bakım evinde 80 yaşında vefat eden Süreyya Berfe'nin cenazesi, Zeytinalanı Camii'ne getirildi.
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Edebiyat dünyasından isimlerin katıldığı törende Berfe'nin oğlu Boraz Kanıpak, taziyeleri kabul etti.
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İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Süreyya Berfe'nin cenazesi Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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SÜREYYA BERFE HAKKINDA
Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan edebiyatçı, Ali Özgentürk ile 'Asyalı' dergisini çıkarmış ve 1976'da Can Yayınevi'nde çalışmıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yapmıştı.
İlk şiiri 1962'de 'Yön' dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar 'Düzlem', 'Zeren', 'Yelken', 'Şiir Sanatı', 'Türk Dili', 'Somut' gibi dergilerde; daha sonraki şiir ve yazılarını 'Papirüs', 'Yeni Dergi', 'Yazı', 'Forum', 'Oluşum', 'Soyut', 'Somut', 'Ant', 'Yeni Edebiyat', 'Yeni A', 'Birikim', 'Milliyet Sanat', 'Defter', 'Kitap-lık', 'Gösteri', 'Yeni Gazete' ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayımlamıştı.
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Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berfe, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görülmüştü.
Berfe, 'Meydan Larousse', 'Cumhuriyet Ansiklopedisi', 'Yirminci Yüzyıl Tarihi' gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına da katkıda bulunmuştu.
Fotoğraflar: AA, İHA